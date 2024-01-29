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МТС стала первым в России оператором с аккредитацией для работы с биометрией

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МТС стала первым мобильным оператором в России с государственной аккредитацией для работы с биометрическими данными.

Об этом информирует РИА Новости.

«ПАО «МТС»… объявляет о том, что 15 января вошла в список организаций, получивших государственную аккредитацию в сфере аутентификации на основе биометрических персональных данных», — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко рассказал о преимуществах использования биометрии.

Также стало известно, что в 2024 году в четырёх городах России могут запустить проход по биометрии в метро.

Кроме того, сообщалось, что МТС отменит плату за раздачу интернета для всех тарифов до конца февраля.

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