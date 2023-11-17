МТС отменит плату за раздачу интернета для всех тарифов до конца февраля

Оператор МТС до конца февраля 2024 года отменит плату за раздачу интернет-трафика для всех тарифов, где эта опция предусмотрена.

«Учитывая социально-экономическую ситуацию и идя навстречу нашим пользователям, МТС отменяет тарификацию раздачи интернета со смартфона для всех тарифов, где предусмотрена эта опция, включая безлимитные», — заявила компания.

Поэтапная отмена тарификации тетеринга будет полностью проведена до конца февраля 2024 года, подчеркнула пресс-служба, заявление которой приводит РИА Новости.

Ранее оператор заявил, что отменяет плату за раздачу трафика на тарифах с предоплаченным пакетом интернета.

30 октября в Федеральной антимонопольной службе России сообщили, что «МегаФон», «Билайн» и Tele2 отменили плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифах.