RT в Telegram
Подпишись

МТС отменит плату за раздачу интернета для всех тарифов до конца февраля

Короткая ссылка
Оператор МТС до конца февраля 2024 года отменит плату за раздачу интернет-трафика для всех тарифов, где эта опция предусмотрена.
МТС отменит плату за раздачу интернета для всех тарифов до конца февраля
  • РИА Новости

«Учитывая социально-экономическую ситуацию и идя навстречу нашим пользователям, МТС отменяет тарификацию раздачи интернета со смартфона для всех тарифов, где предусмотрена эта опция, включая безлимитные», — заявила компания.

Поэтапная отмена тарификации тетеринга будет полностью проведена до конца февраля 2024 года, подчеркнула пресс-служба, заявление которой приводит РИА Новости.

Ранее оператор заявил, что отменяет плату за раздачу трафика на тарифах с предоплаченным пакетом интернета.

30 октября в Федеральной антимонопольной службе России сообщили, что «МегаФон», «Билайн» и Tele2 отменили плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить