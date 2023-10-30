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«МегаФон», «Билайн» и Tele2 отменили плату за раздачу интернет-трафика

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«МегаФон», «Билайн» и Tele2 отменили плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифах, сообщили в Федеральной антимонопольной службе России.

«С 23 октября «МегаФон» отменил плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифах. В течение месяца могут наблюдаться отдельные технические сбои в связи с отменой тарификации функции по раздаче», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что с 22 ноября Теле2 отменит плату для новых абонентов, а с 19 декабря — для остальных. Также сообщается, что в срок до 1 декабря «Билайн» отменит плату на всех тарифах с лимитными пакетами интернета.

В компании оценят сроки технической реализации возможности прекращения взимания соответствующей платы на тарифах с безлимитным интернетом.

«МТС уведомил ФАС об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов», — добавили в ФАС.

Ранее ФАС возбудила дело против «МегаФона» из-за необоснованного повышения тарифов.

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