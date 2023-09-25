ФАС возбудила дело против «МегаФона» из-за необоснованного повышения тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении «МегаФона» из-за необоснованного повышения тарифов на услуги связи.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«ФАС возбудила дело в отношении оператора связи «МегаФон», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, оператор в текущем году повысил тарифы на свои услуги в среднем на 10,24%, обосновав это ростом затрат.

При этом, отмечает ФАС, данные финансовой отчётности ПАО «МегаФон» говорят о том, что компания значительно снизила расходы, а рост прибыли, наоборот, повысился.

В случае установления вины оператору связи грозит штраф, добавили в ведомстве.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России обязала МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 отменить плату за раздачу интернет-трафика.