Стоматолог Раевская: триклозан в зубной пасте вызывает дисбактериоз полости рта

Стоматолог-терапевт Юлия Раевская посоветовала внимательно читать состав зубной пасты перед покупкой, так как в её составе могут оказаться опасные вещества.

Первое такое вещество — триклозан, поделилась специалист в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, это вещество, являясь антисептиком, уничтожает не только патогенную, но и полезную микрофлору, что приводит к дисбиозу в полости рта.

В составе зубной пасты также могут быть парабены (метилпарабен, этилпарабен, пропилпарабен), выполняющие роль консерванта, объяснила Раевская.

«Важно знать, что парабены имеют свойство накапливаться в организме, они являются сильными аллергенами и могут вызывать контактный дерматит и хейлит», — уточнила стоматолог.

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