Стоматолог Раевская: триклозан в зубной пасте вызывает дисбактериоз полости рта
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Первое такое вещество — триклозан, поделилась специалист в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, это вещество, являясь антисептиком, уничтожает не только патогенную, но и полезную микрофлору, что приводит к дисбиозу в полости рта.
В составе зубной пасты также могут быть парабены (метилпарабен, этилпарабен, пропилпарабен), выполняющие роль консерванта, объяснила Раевская.
«Важно знать, что парабены имеют свойство накапливаться в организме, они являются сильными аллергенами и могут вызывать контактный дерматит и хейлит», — уточнила стоматолог.
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