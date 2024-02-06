На мужчину, пытавшегося похитить девочку в Башкирии, завели уголовное дело
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
«В Стерлитамаке по факту попытки похищения несовершеннолетней возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
В настоящее время следователи и сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины.
Ранее стало известно, что в Стерлитамаке школьник спас младшую сестру от человека, который пытался увести её в неизвестном направлении.
Позже отец девочки в беседе с RT рассказал, что у дочери, которую пытался увести в неизвестном направлении мужчина, ушиб левой кисти из-за того, что тот её сильно потянул.