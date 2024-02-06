В Башкирии школьник спас сестру от мужчины, который пытался увести её
- РИА Новости
На запись камеры видеонаблюдения попал момент, как неизвестный шёл за двумя маленькими детьми, а потом попытался оттащить девочку в сторону.
Брат девочки вовремя среагировал, схватил сестру за руку и не дал её забрать.
В МВД России по региону рассказали RT, что сотрудники правоохранительных органов уже ищут мужчину.
Источник RT в правоохранительных органах рассказал, что версия о похищении не рассматривается: мужчина отпустил девочку через несколько метров. Его мотивы выясняются.
Ранее стало известно, что председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину предоставят доклад о ходе проверки, инициированной по факту попытки похищения первоклассницы из школы в Воронеже.