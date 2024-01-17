Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту попытки похищения ребёнка в Воронеже

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину предоставят доклад о ходе проверки, инициированной по факту попытки похищения первоклассницы из школы в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

В сообщении отмечается, что проверка была организована следственным управлением СК России по Воронежской области. Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе её проведения.

«В публичном пространстве сообщалось о попытке похищения первоклассницы неизвестной женщиной из школы в микрорайоне Шилово города Воронежа», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что информацию о попытке похищения ребёнка из учебного заведения проверит прокуратура Воронежской области.