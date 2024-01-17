Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту попытки похищения ребёнка в Воронеже
В сообщении отмечается, что проверка была организована следственным управлением СК России по Воронежской области. Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе её проведения.
«В публичном пространстве сообщалось о попытке похищения первоклассницы неизвестной женщиной из школы в микрорайоне Шилово города Воронежа», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что информацию о попытке похищения ребёнка из учебного заведения проверит прокуратура Воронежской области.