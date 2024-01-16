Прокуратура проверит данные о попытке похищения первоклассницы из школы Воронежа
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Организована проверка по публикациям средств массовой информации о попытке похищения первоклассницы неизвестной женщиной из школы после уроков в микрорайоне Шилово города Воронежа», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что по итогу проверки будет вынесена правовая оценка действиям должностных лиц, а при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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