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Прокуратура проверит данные о попытке похищения первоклассницы из школы Воронежа

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Прокуратура Воронежской области заявила, что ведомство проводит проверку данных о попытке похищения неизвестной женщиной несовершеннолетней девочки из первого класса в одной из школ Воронежа.
Прокуратура проверит данные о попытке похищения первоклассницы из школы Воронежа
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Организована проверка по публикациям средств массовой информации о попытке похищения первоклассницы неизвестной женщиной из школы после уроков в микрорайоне Шилово города Воронежа», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что по итогу проверки будет вынесена правовая оценка действиям должностных лиц, а при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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