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RT: у девочки, которую в Башкирии пытался увести мужчина, ушиб левой кисти

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У семилетней девочки, которую в Стерлитамаке (Башкирия) пытался увести в неизвестном направлении мужчина, ушиб левой кисти из-за того, что он её сильно потянул.
RT: у девочки, которую в Башкирии пытался увести мужчина, ушиб левой кисти
  • РИА Новости

Об этом в беседе с RT рассказал отец школьницы.

«Сыну 11 лет. В этот день мы договорились, что старший заберёт девочку из школы и проводит домой», — поделился он.

Судя по записям с камер, неизвестный следил за детьми и шёл за ними.

«Рядом были взрослые, в том числе дворник, но он даже не понял, что случилось. Старшего сына мы похвалили — конечно, молодец. Он всегда очень переживает за сестру», — добавил отец детей.

Родители школьников предполагают, что незнакомец психически нездоров. Они написали заявление в полицию, мужчину ищут.

Ранее стало известно, что в Стерлитамаке школьник спас младшую сестру от мужчины, который пытался увести её в неизвестном направлении.

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