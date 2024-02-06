Писателя Быкова оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в нежелательной организации
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что его признали виновным по ст. 20.33 КоАП России.
Данное нарушение предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 15 тыс. рублей.
Адвокат Быкова Василий Кушнир назвал причиной штрафа интервью, данное Быковым признанному нежелательному в России изданию «Новая газета Европа»**.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина*** (настоящее имя — Григорий Чхартишвили).
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России.
** Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.06.2023.
*** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 12.01.2024.