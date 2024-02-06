Писателя Быкова оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в нежелательной организации

Признанного иноагентом писателя Дмитрия Быкова* оштрафовали на 10 тыс. рублей за участие в деятельности нежелательной международной организации.

Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что его признали виновным по ст. 20.33 КоАП России.

Данное нарушение предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 15 тыс. рублей.

Адвокат Быкова Василий Кушнир назвал причиной штрафа интервью, данное Быковым признанному нежелательному в России изданию «Новая газета Европа»**.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина*** (настоящее имя — Григорий Чхартишвили).

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России.

** Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.06.2023.

*** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 12.01.2024.