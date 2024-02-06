Часть россиян готова к снижению зарплаты ради перехода на удалёнку

Аналитики провели исследование и выяснили, что в текущий момент порядка 16% россиян работают в удалённом формате, остальные 84% ходят на работу каждый день или несколько раз в неделю.

Из них 52% хотели бы полностью перейти на удалёнку, а 48% ответили, что их всё устраивает, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса видеосвязи «Контур.Толк».

При этом 52% респондентов, которые хотели бы работать удалённо, заявили, что даже готовы пожертвовать частью своей заработной платы ради возможности не ходить в офис. Некоторые готовы лишиться от 5 до 20% от своего заработка.

При этом опрошенные отмечают, что даже сниженный ради удалёнки доход должен оставаться на достойном уровне. Независимо от формата работы, чтобы чувствовать себя комфортно, каждый третий россиянин хотел бы зарабатывать более 200 тыс. рублей в месяц (34%), 27% — 151—200 тыс. рублей, 21% — 101—150 тыс. рублей. Ещё 18% опрошенных готовы довольствоваться меньшим заработком.

Ранее травматолог-ортопед сети «Ортека» Дарья Черемисова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» посоветовала людям, работающим в удалённом формате, ежедневно в течение 20—30 минут делать специальные упражнения, чтобы сберечь здоровье спины и поясницы.