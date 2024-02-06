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RT: в Магнитогорске учитель, которому угрожала ученица, решила остаться в школе

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Учительница из Магнитогорска, которой ученица прислала видео сожжения её фото, рассказала в беседе с RT, что сначала хотела уволиться, но решила остаться в школе, поскольку не может бросить класс.
RT: в Магнитогорске учитель, которому угрожала ученица, решила остаться в школе
  • Gettyimages.ru

По словам собеседницы RT, родители школьницы пытались поговорить с ней, но она отказалась и предложила вести диалог только в присутствии полиции или руководства школы. Сейчас педагог в недельном отпуске, который взяла за свой счёт.

«После этой истории у меня пока нет моральных сил вести уроки в классе этого ребёнка. Склонялась к увольнению, но директор отговаривала», — рассказала она.

Наталья добавила, что с девятиклассницей провели беседу, по решению школы она продолжит обучение.

«Если девочка, которая публично мне пожелала смерти, продолжает учиться в этой школе, то почему я должна уходить? Я впервые взяла классное руководство в пятом классе, и сейчас мои ребята учатся уже в восьмом. В следующем году им выпускаться. Я не могу сейчас их бросить», — подчеркнула собеседница RT.

В распоряжении RT также оказалась переписка учеников из закрытого чата, где они обсуждали учителей.

Ранее стало известно, что в Магнитогорске школьница прислала учительнице видео, на котором сжигает её фотографию. Полиция уже нашла не только автора ролика, но и целый канал, где подростки оскорбляли педагогов.

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