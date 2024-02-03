RT: в Магнитогорске полиция обнаружила канал, на котором оскорбляли педагогов
- РИА Новости
Как рассказал RT брат преподавателя химии Виталий, кадры без какого-либо текста отправили на днях с анонимного аккаунта. Выяснилось, что это сделала девятиклассница.
Отношения у девочки с учительницей «были нормальные», непонятно, чем вызван поступок, подчёркивает Виталий.
«Говорит, что вроде бы подруга уговорила отправить видео, а сама она делать этого не хотела. Уже извинилась и принесла извинения сестре, уверяет, что сожалеет», — сообщил собеседник.
Полиция устанавливает всех участников этой истории, добавил Виталий.
Российский президент Владимир Путин в начале января поручил представить предложения по защите учителей от травли в соцсетях.
Также в марте 2023 года вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внёс в Думу законопроект, предполагающий введение в закон принципа «защиты чести и достоинства педагогического работника».