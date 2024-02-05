Тело первого погибшего члена экипажа Ми-8 подняли со дна Онежского озера
- РИА Новости
Об этом сообщили в Государственном комитете Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
«В 21:16 мск водолазами был поднят первый погибший член экипажа. Тело было обнаружено внутри вертолёта», — говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8 МЧС перестал выходить на связь в Карелии.
В ведомстве заявили, что обломки пропавшего Ми-8 обнаружили в Онежском озере в районе села Деревянное.
Источник RT рассказал об основных причинах крушения вертолёта в Карелии.