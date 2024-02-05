В Ставропольском крае создадут ещё 7000 рабочих мест благодаря инвестпроектам
Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на региональное Минэкономразвития.
В частности, в Кочубеевском, Ипатовском, Новоалександровском, Труновском и Петровском округах строят новые ветроэлектростанции.
В Будённовске и Невинномысске работают над проектами по технологическому перевооружению и модернизации промышленных производств.
В Минеральных Водах строят завод бутилированной минеральной воды и безалкогольных напитков.
«По итогам реализации всех проектов к 2030 году планируется освоить свыше 700 млрд рублей и создать порядка 38 тыс. новых рабочих мест», — отметил министр экономического развития Ставрополья Денис Полюбин.
Ранее сообщалось, что в рамках инвестпроектов в Москве создадут 1,5 тыс. рабочих мест.