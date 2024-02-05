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В Ставропольском крае создадут ещё 7000 рабочих мест благодаря инвестпроектам

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В Ставропольском крае реализуют 15 инвестиционных проектов в 2024 году. В регионе появится ещё 7 тыс. рабочих мест.

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на региональное Минэкономразвития.

В частности, в Кочубеевском, Ипатовском, Новоалександровском, Труновском и Петровском округах строят новые ветроэлектростанции.

В Будённовске и Невинномысске работают над проектами по технологическому перевооружению и модернизации промышленных производств.

В Минеральных Водах строят завод бутилированной минеральной воды и безалкогольных напитков.

«По итогам реализации всех проектов к 2030 году планируется освоить свыше 700 млрд рублей и создать порядка 38 тыс. новых рабочих мест», — отметил министр экономического развития Ставрополья Денис Полюбин.

Ранее сообщалось, что в рамках инвестпроектов в Москве создадут 1,5 тыс. рабочих мест.

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