В рамках инвестпроектов в Москве создадут полторы тысячи рабочих мест

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) на новых фармацевтических предприятиях появится более 1,5 тыс. рабочих мест.

Об этом сообщает НСН.

«Там будут выпускать лекарства, медизделия, косметические средства для медучреждений и ветеринарные препараты», — сказал Ефимов.

Он также отметил, что для этих целей уже передали в аренду или предоставят земельные участки площадью свыше 16,7 га.

В том числе участок 15,5 га на северо-востоке Москвы, где построят технопарк с распределительным центром для оперативной поставки лекарственных средств в московские аптеки и больницы.

Ранее глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил о росте объёма производства инженерного центра «Автоматизированные системы контроля» на 28% в 2023 году.