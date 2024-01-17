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Московский производитель электроники нарастил выпуск изделий на 28% в 2023 году

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Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил о росте объёма производства инженерного центра «Автоматизированные системы контроля» на 28% в 2023 году.
Московский производитель электроники нарастил выпуск изделий на 28% в 2023 году

Об этом сообщает телеканал «360».

«В частности, на 56% увеличился выпуск вращающегося контактного устройства, которое используют в электротехнике для обеспечения передачи электропитания, информационных и управляющих сигналов с подвижной на неподвижную часть платформы», — сказал Овчинский.

Он также добавил, что инженерный центр активно развивает направления реверс-инжиниринга и радиоэлектронной борьбы.

Как, в свою очередь, отметил гендиректор предприятия Сергей Чеботарёв, производственные мощности компания наращивает за счёт высокоточного оборудования для своей лаборатории.

«Кроме того, развиваем кадровый потенциал — сотрудничаем с профильными вузами, а также практикуем систему наставничества», — сказал Чеботарёв.

Ранее сообщалось, что в Москве более 9,3 тыс. крупных и средних предприятий показали прибыль в 2023 году.

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