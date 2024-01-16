В Москве более 9300 крупных и средних предприятий показали прибыль в 2023 году

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что более 9,3 тыс. крупных и средних предприятий столицы показали прибыль по итогам первых трёх кварталов прошлого года.

Об этом информирует НСН.

Вице-мэр отметил, что эти предприятия заработали почти 10,6 трлн рублей, что на 56,3% превышает результат аналогичного периода 2022 года.

Он уточнил, что более 20% прибыли приходится на предприятия финансовой сферы, почти 19% — на обрабатывающие производства, ещё почти 15% — на торговые предприятия, в том числе в сфере оптовой торговли.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что совокупный оборот резидентов Московского инновационного кластера (МИК) с 2019 по 2022 год превысил 42 трлн рублей.