В Москве более 9300 крупных и средних предприятий показали прибыль в 2023 году
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Об этом информирует НСН.
Вице-мэр отметил, что эти предприятия заработали почти 10,6 трлн рублей, что на 56,3% превышает результат аналогичного периода 2022 года.
Он уточнил, что более 20% прибыли приходится на предприятия финансовой сферы, почти 19% — на обрабатывающие производства, ещё почти 15% — на торговые предприятия, в том числе в сфере оптовой торговли.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что совокупный оборот резидентов Московского инновационного кластера (МИК) с 2019 по 2022 год превысил 42 трлн рублей.