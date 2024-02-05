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Актриса Агуреева считает изменой и глупостью поступки Смольянинова и Улицкой

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Российская актриса театра и кино Полина Агуреева, комментируя отъезд и поступки актёра Артура Смольянинова* и писательницы Людмилы Улицкой, отметила, что такое поведение «всегда называлось предательством» или просто глупостью. Как призналась заслуженная артистка России, «оголтелость» она не приемлет ни с какой из сторон: ни с патриотической, ни с либеральной.
Актриса Агуреева считает изменой и глупостью поступки Смольянинова и Улицкой
  • РИА Новости

Слова Агуреевой приводит РИА Новости.

«Это всегда называлось предательством. По-другому это никогда ни в какой стране не называлось. И, как писал Лесков: «— А я думаю — это просто… измена. — А я думаю — ещё гораздо проще: это глупость». А оголтелость я не люблю с обеих сторон, ни с патриотической, ни с либеральной. Потому что оголтелость — это всегда признаки не ума», — сказала актриса во время разговора с журналистами.

Смольянинов ранее признался, что готов выступить перед военнослужащими Вооружённых сил Украины, но тайно. В интервью он отмечал, что «ему наплевать на Россию, даже если от неё останется одна область, а всё остальное превратится в радиоактивный пепел». Он также утверждал, что в случае участия в конфликте на Украине он бы воевал на стороне Киева.

Писательница Улицкая призналась, что гонорары с продажи её книг в России идут на Украину, и назвала добровольцев СВО «людьми без работы».

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 13.01.2023.

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