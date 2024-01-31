Писательница Улицкая призналась, что гонорары с продаж её книг идут на Украину
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Признание писательницы прозвучало в ходе телефонного розыгрыша, который организовали пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус. Они позвонили Улицкой от имени главы офиса Владимира Зеленского.
«Мои гонорары идут на Украину», — заявила в ходе разговора писательница.
Улицкая добавила, что ей симпатичен Зеленский.
Также она ответила на вопрос, не смущают ли её теракты против российских журналистов, в том числе Дарьи Дугиной, организованные украинскими спецслужбами.
«Не могу сказать, что мне очень нравится такая позиция, но у вас есть на это право», — сказала писательница.
Ранее стало известно о жительнице Хабаровского края, которую приговорили к восьми годам тюрьмы за финансирование ВСУ.