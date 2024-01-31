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Писательница Улицкая призналась, что гонорары с продаж её книг идут на Украину

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Лауреат литературных премий «Русский Букер» и «Большая книга», 80-летняя российская писательница Людмила Улицкая призналась, что отправляет на Украину гонорары с продажи своих книг.
Писательница Улицкая призналась, что гонорары с продаж её книг идут на Украину
  • Gettyimages.ru

Признание писательницы прозвучало в ходе телефонного розыгрыша, который организовали пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус. Они позвонили Улицкой от имени главы офиса Владимира Зеленского.

«Мои гонорары идут на Украину», — заявила в ходе разговора писательница.

Улицкая добавила, что ей симпатичен Зеленский. 

Также она ответила на вопрос, не смущают ли её теракты против российских журналистов, в том числе Дарьи Дугиной, организованные украинскими спецслужбами. 

«Не могу сказать, что мне очень нравится такая позиция, но у вас есть на это право», — сказала писательница.

Ранее стало известно о жительнице Хабаровского края, которую приговорили к восьми годам тюрьмы за финансирование ВСУ.

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