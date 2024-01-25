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Актёр Смольянинов заявил о готовности выступить перед ВСУ, но тайно

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Актёр Артур Смольянинов* в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что готов выступить перед военнослужащими Вооружённых сил Украины, но тайно.
Актёр Смольянинов заявил о готовности выступить перед ВСУ, но тайно
  • РИА Новости

«По поездке к бойцам: к бойцам тоже съезжу, но у меня практически вся семья пока остаётся в России, и на это (выступление перед ВСУ. — RT) я готов при условии, что это будет не публично», — сказал он.

В этом же разговоре Смольянинов добавил, что готов выступить и перед Владимиром Зеленским. 

В январе 2023 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении Смольянинова уголовное дело по ст. 280.3 УК России «Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС России».

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 13.01.2023.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга от 11.05.2023.

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