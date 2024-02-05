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В Новой Москве опечатали частный детсад из-за вспышки кишечной инфекции

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Частный детсад в Новой Москве опечатали после группового случая кишечной инфекции.
В Новой Москве опечатали частный детсад из-за вспышки кишечной инфекции
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Москве.

Отмечается, что в ходе обследования детского сада выявлены грубые нарушения в организации питания детей.

«Учитывая, что установленные нарушения представляют угрозу жизни и здоровью детей, сотрудниками территориального отдела составлен протокол о временном запрете деятельности АНО ДО «Золотой петушок», помещения детского сада опечатаны», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в восьми образовательных учреждениях Астрахани на неделю приостановлен образовательный процесс в очной форме из-за гриппа и ОРВИ.

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