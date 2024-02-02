В Астрахани в восьми школах из-за гриппа и ОРВИ остановлены очные занятия
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте управления Роспотребнадзора по региону.
По данным мониторинга, с 22 по 28 января по сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в целом по совокупному населению области на 11,71% и во всех возрастных группах.
В Ульяновской области 26 классов из 21 школы также отправили на карантин в связи с высокой заболеваемостью учащихся острыми респираторными вирусными инфекциями.