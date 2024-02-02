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В Астрахани в восьми школах из-за гриппа и ОРВИ остановлены очные занятия

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В восьми образовательных учреждениях Астрахани на неделю приостановлен образовательный процесс в очной форме из-за гриппа и ОРВИ.
В Астрахани в восьми школах из-за гриппа и ОРВИ остановлены очные занятия
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

По данным мониторинга, с 22 по 28 января по сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в целом по совокупному населению области на 11,71% и во всех возрастных группах.

В Ульяновской области 26 классов из 21 школы также отправили на карантин в связи с высокой заболеваемостью учащихся острыми респираторными вирусными инфекциями.

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