В Астрахани в восьми школах из-за гриппа и ОРВИ остановлены очные занятия

В восьми образовательных учреждениях Астрахани на неделю приостановлен образовательный процесс в очной форме из-за гриппа и ОРВИ.

Об этом говорится на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

По данным мониторинга, с 22 по 28 января по сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в целом по совокупному населению области на 11,71% и во всех возрастных группах.

В Ульяновской области 26 классов из 21 школы также отправили на карантин в связи с высокой заболеваемостью учащихся острыми респираторными вирусными инфекциями.