В Удмуртии выросло количество выданных жилищных кредитов

В Удмуртии в 2023 году выдали 30 352 жилищных кредита. Рост составил 41,6% по сравнению с 2022 годом.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на данные ЦБ России.

Отмечается, что объём жилищных кредитов вырос до 86,9 млрд рублей, или на 56,6%. Также в данной категории увеличился срок кредитования — с 272 до 293 месяцев.

Ранее сообщалось, что региональный филиал Россельхозбанка в Татарстане в 2023 году выдал 4 млрд рублей в виде кредитов по программе сельской ипотеки. Благодаря этому более 1 тыс. семей получила возможность приобрести жильё в сельской местности.