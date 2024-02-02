В Татарстане 4 млрд рублей выдали по программе сельской ипотеки в 2023 году

Региональный филиал Россельхозбанка в Татарстане в 2023 году выдал 4 млрд рублей в виде кредитов по программе сельской ипотеки. Благодаря этому более 1 тыс. семей получили возможность приобрести жильё в сельской местности.

РИА Новости

Больше всего кредитов было выдано в Лаишевском, Пестречинском и Высокогорском районах, передаёт ГТРК «Татарстан». Займы предоставляют в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Ранее «Радио 1» со ссылкой на слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова сообщало, что с начала реализации программы поддержки подмосковных медиков более 10,5 тыс. специалистов получили выплаты на аренду жилья.