В Татарстане 4 млрд рублей выдали по программе сельской ипотеки в 2023 году
- РИА Новости
Больше всего кредитов было выдано в Лаишевском, Пестречинском и Высокогорском районах, передаёт ГТРК «Татарстан».
Займы предоставляют в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».
Ранее «Радио 1» со ссылкой на слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова сообщало, что с начала реализации программы поддержки подмосковных медиков более 10,5 тыс. специалистов получили выплаты на аренду жилья.