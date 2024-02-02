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В Татарстане 4 млрд рублей выдали по программе сельской ипотеки в 2023 году

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Региональный филиал Россельхозбанка в Татарстане в 2023 году выдал 4 млрд рублей в виде кредитов по программе сельской ипотеки. Благодаря этому более 1 тыс. семей получили возможность приобрести жильё в сельской местности.
В Татарстане 4 млрд рублей выдали по программе сельской ипотеки в 2023 году
  • РИА Новости

Больше всего кредитов было выдано в Лаишевском, Пестречинском и Высокогорском районах, передаёт ГТРК «Татарстан».

Займы предоставляют в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Ранее «Радио 1» со ссылкой на слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова сообщало, что с начала реализации программы поддержки подмосковных медиков более 10,5 тыс. специалистов получили выплаты на аренду жилья.

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