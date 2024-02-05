Директор центра доменов Воробьёв рассказал о планируемых действиях во избежание новых сбоев

Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьёв рассказал в беседе с RT, какие действия будут предприняты на фоне произошедшего сбоя в доменной зоне .RU.

«В настоящее время специалисты ТЦИ и MSK-IX ведут ревизию внутренних регламентов работы с DNSSEC. По её результатам будут введены дополнительные этапы валидации всех данных и внедрён постоянный мониторинг представления российских доменных зон в DNSSEC, особенно в процессе обновления ключей или описания зоны. Это позволит исключить возникновение подобных ситуаций в дальнейшем», — отметил он.

При этом, по его словам, нужно также понимать, что никто не застрахован от технологических сбоев.

«Однако не только мы, но и провайдеры должны быть к ним готовы, тем более что резервная инфраструктура в России есть. Ситуация, сложившаяся во время этого сбоя, показала, что всем российским провайдерам необходимо подключиться к НДСИ и обучить сотрудников работе с ней», — подчеркнул собеседник RT.

Кроме того, он рассказал о том, что приходит много вопросов от технических экспертов и коллег по доменной отрасли, которые хотят «учесть наш опыт в устранении этого сбоя».

«Не секрет, что сбои в работе DNSSEC происходят регулярно. ICANN на своих мероприятиях даже проводит отдельные технические секции, где разбираются такие кейсы, их причины и способы предотвращения. Поэтому не только российские технические специалисты, но и мировое техническое сообщество заинтересовано в выработке рекомендаций для предотвращения подобных инцидентов», — заключил Воробьёв.

Ранее Воробьёв рассказал в беседе с RT, как был устранён сбой в доменной зоне .RU.