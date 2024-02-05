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Директор центра доменов Воробьёв рассказал, как устранили сбой в доменной зоне .RU

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Анастасия Румянцева
Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьёв рассказал в беседе с RT, как был устранён сбой в доменной зоне .RU.
Директор центра доменов Воробьёв рассказал, как устранили сбой в доменной зоне .RU
  • Gettyimages.ru

«После обнаружения сбоя специалисты Технического центра интернет (ТЦИ) и MSK-IX отозвали ошибочные ключи шифрования, исправили проблему и передали в корневой реестр правильные данные. Несмотря на вечернее время, работы были начаты немедленно после обнаружения проблемы, и благодаря слаженным действиям специалистов удалось оперативно восстановить работоспособность зоны .RU», — объяснил собеседник RT.

По его словам, на устранение проблемы и обновление описания доменной зоны в корневом реестре ушло менее 2,5 часа.

«Подробнее о причинах сбоя и работах по его устранению смогут рассказать специалисты ТЦИ после окончания внутренней проверки», — заключил Воробьёв.

Ранее Координационный центр доменов .RU/.РФ сообщил, что главной причиной сбоя в работе Рунета, произошедшего 31 января, оказалось несовершенство программного обеспечения DNSSEC.

Также стало известно, что Минцифры России проводит расследование сбоя работы доменной зоны .RU.

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