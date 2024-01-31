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В Координационном центре доменов назвали главную причину сбоя в работе Рунета

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Координационный центр доменов .RU/.РФ сообщил, что главной причиной сбоя в работе Рунета, произошедшего 31 января, оказалось несовершенство программного обеспечения DNSSEC.
В Координационном центре доменов назвали главную причину сбоя в работе Рунета
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что расследование продолжается.

В сообщении говорится, что уже сейчас понятно, что главной причиной сбоя было несовершенство ПО, которое используется при создании ключей шифрования.

При этом в центре объяснили, что DNSSEC требует усовершенствования с течением времени для исправления обнаруживаемых ошибок работы.

Вечером 30 января пользователи в России пожаловались на масштабный сбой в доменной зоне RU.

Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьёв заявлял RT, что сбой в доменной зоне RU связан с технической проблемой у глобальной инфраструктуры DNSSEC.

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