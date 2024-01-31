В Координационном центре доменов назвали главную причину сбоя в работе Рунета
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Отмечается, что расследование продолжается.
В сообщении говорится, что уже сейчас понятно, что главной причиной сбоя было несовершенство ПО, которое используется при создании ключей шифрования.
При этом в центре объяснили, что DNSSEC требует усовершенствования с течением времени для исправления обнаруживаемых ошибок работы.
Вечером 30 января пользователи в России пожаловались на масштабный сбой в доменной зоне RU.
Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьёв заявлял RT, что сбой в доменной зоне RU связан с технической проблемой у глобальной инфраструктуры DNSSEC.