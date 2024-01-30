В Координационном центре доменов прокомментировали сбой в доменной зоне RU
- Gettyimages.ru
«Возникла техническая проблема, затронувшая зону RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над её устранением», — заявил он.
Воробьёв уточнил, что проблема массового сбоя уже решена для абонентов национальной системы доменных имён.
Согласно данным сервиса Downradar, пользователи в России пожаловались на масштабный сбой в доменной зоне RU.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что в регионе и ряде других субъектов России зафиксирован массовый технический сбой у операторов связи, специалисты работают над его устранением.