В Координационном центре доменов прокомментировали сбой в доменной зоне RU

Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьёв заявил RT, что сбой в доменной зоне RU связан с технической проблемой у глобальной инфраструктуры DNSSEC.

«Возникла техническая проблема, затронувшая зону RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над её устранением», — заявил он.

Воробьёв уточнил, что проблема массового сбоя уже решена для абонентов национальной системы доменных имён.

Согласно данным сервиса Downradar, пользователи в России пожаловались на масштабный сбой в доменной зоне RU.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что в регионе и ряде других субъектов России зафиксирован массовый технический сбой у операторов связи, специалисты работают над его устранением.