Губернатор Псковской области: специалисты работают над устранением сбоя связи

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что в регионе и ряде других субъектов России зафиксирован массовый технический сбой у операторов связи, специалисты работают над его устранением.

По его словам, жители Псковской области и «ещё как минимум нескольких регионов» могут сталкиваться с трудностями с доступом к интернет-ресурсам, в том числе к порталу госуслуг и «Яндексу».

«Специалисты уже работают над устранением проблемы, чтобы восстановить стабильную связь в кратчайшие сроки», — написал он в своём Telegram-канале.

Согласно данным сервиса Downradar, пользователи в России пожаловались на масштабный сбой в доменной зоне RU.