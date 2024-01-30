Губернатор Псковской области: специалисты работают над устранением сбоя связи
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По его словам, жители Псковской области и «ещё как минимум нескольких регионов» могут сталкиваться с трудностями с доступом к интернет-ресурсам, в том числе к порталу госуслуг и «Яндексу».
«Специалисты уже работают над устранением проблемы, чтобы восстановить стабильную связь в кратчайшие сроки», — написал он в своём Telegram-канале.
Согласно данным сервиса Downradar, пользователи в России пожаловались на масштабный сбой в доменной зоне RU.