Глава «Рособоронэкспорта»: российское оружие превосходит западные образцы
- РИА Новости
По его словам, партнёры госкомпании оценивают санкции против России как нелегитимные инструменты конкурентной борьбы.
«Однако весь мир видит, что российское оружие превосходит западные образцы на поле боя, и выбор становится очевидным», — приводит РИА Новости слова Михеева в ходе международной выставки вооружений World Defense Show.
Ранее издание Sohu сообщило, что российские модернизированные танки Т-80БВМ продемонстрировали своё превосходство над немецкими военными машинами Leopard в зоне специальной военной операции.