Глава «Рособоронэкспорта»: российское оружие превосходит западные образцы

Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что в мире отмечают превосходство российского оружия над западными образцами.

По его словам, партнёры госкомпании оценивают санкции против России как нелегитимные инструменты конкурентной борьбы.

«Однако весь мир видит, что российское оружие превосходит западные образцы на поле боя, и выбор становится очевидным», — приводит РИА Новости слова Михеева в ходе международной выставки вооружений World Defense Show.

Ранее издание Sohu сообщило, что российские модернизированные танки Т-80БВМ продемонстрировали своё превосходство над немецкими военными машинами Leopard в зоне специальной военной операции.