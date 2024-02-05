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Глава «Рособоронэкспорта»: российское оружие превосходит западные образцы

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Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что в мире отмечают превосходство российского оружия над западными образцами.
Глава «Рособоронэкспорта»: российское оружие превосходит западные образцы
  • РИА Новости

По его словам, партнёры госкомпании оценивают санкции против России как нелегитимные инструменты конкурентной борьбы.

«Однако весь мир видит, что российское оружие превосходит западные образцы на поле боя, и выбор становится очевидным», — приводит РИА Новости слова Михеева в ходе международной выставки вооружений World Defense Show.

Ранее издание Sohu сообщило, что российские модернизированные танки Т-80БВМ продемонстрировали своё превосходство над немецкими военными машинами Leopard в зоне специальной военной операции.

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