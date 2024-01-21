Sohu: российские танки Т-80БВМ превосходят немецкие Leopard 2

Российские модернизированные танки Т-80БВМ продемонстрировали своё превосходство над немецкими военными машинами Leopard в зоне специальной военной операции.

Об этом пишет издание Sohu.

Как отметил автор публикации, российские танки такого образца заработали себе боевую славу.

«Очутившись рядом с ним, немецкий Leopard явно почувствовал себя лишним! Ведь его, как сообщается, не могут приспособить к тяжёлым военным условиям», — говорится в статье.

По данным издания, одним из преимуществ Т-80БВМ можно назвать то, что у них есть мощный газотурбинный двигатель, который обеспечивает танкам отличную проходимость.

Что касается немецких танков, они застревают в грязи, добавил автор.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили два танка Leopard 2 на Купянском направлении.