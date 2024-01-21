Sohu: российские танки Т-80БВМ превосходят немецкие Leopard 2
- РИА Новости
Об этом пишет издание Sohu.
Как отметил автор публикации, российские танки такого образца заработали себе боевую славу.
«Очутившись рядом с ним, немецкий Leopard явно почувствовал себя лишним! Ведь его, как сообщается, не могут приспособить к тяжёлым военным условиям», — говорится в статье.
По данным издания, одним из преимуществ Т-80БВМ можно назвать то, что у них есть мощный газотурбинный двигатель, который обеспечивает танкам отличную проходимость.
Что касается немецких танков, они застревают в грязи, добавил автор.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили два танка Leopard 2 на Купянском направлении.