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Песков заявил, что ему неизвестно о запрете радуги в России законом

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о запрете радуги в стране на законодательном уровне.
Песков заявил, что ему неизвестно о запрете радуги в России законом
  • РИА Новости

Так он ответил на просьбу прокомментировать дело девушки, задержанной за радужные серёжки.

«Мне неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России... Я, честно говоря, не знаю всех деталей этого дела», — сказал он.

Ранее вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков обратился в Верховный суд после ареста на пять суток девушки за ЛГБТ-пропаганду*.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

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