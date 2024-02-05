Песков заявил, что ему неизвестно о запрете радуги в России законом
- РИА Новости
Так он ответил на просьбу прокомментировать дело девушки, задержанной за радужные серёжки.
«Мне неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России... Я, честно говоря, не знаю всех деталей этого дела», — сказал он.
Ранее вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков обратился в Верховный суд после ареста на пять суток девушки за ЛГБТ-пропаганду*.
* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.