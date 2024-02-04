Вице-спикер Госдумы обратился в Верховный суд после ареста за серьги с радугой
- РИА Новости
Вызвавший недоумение у парламентария случай произошёл в Нижнем Новгороде. Девушку, которая носила серёжки с цветами радуги, арестовали на пять суток.
«Пять суток ареста — за серёжки! Обратился в Верховный суд за разъяснением: нужен официальный документ, что у нас теперь считается экстремизмом, а что — нет», — написал Даванков в личном Telegram-канале.
Ранее жителя города Волжского Волгоградской области оштрафовали за символику ЛГБТ в социальных сетях.
* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.