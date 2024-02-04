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Вице-спикер Госдумы обратился в Верховный суд после ареста за серьги с радугой

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Верховный суд России должен объяснить, что понимается под экстремизмом. Соответствующий запрос после ареста на пять суток девушки за ЛГБТ-пропаганду* из-за серёжек с цветами радуги в высший судебный орган по гражданским делам направил вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков.
Вице-спикер Госдумы обратился в Верховный суд после ареста за серьги с радугой
  • РИА Новости

Вызвавший недоумение у парламентария случай произошёл в Нижнем Новгороде. Девушку, которая носила серёжки с цветами радуги, арестовали на пять суток.

«Пять суток ареста — за серёжки! Обратился в Верховный суд за разъяснением: нужен официальный документ, что у нас теперь считается экстремизмом, а что — нет», — написал Даванков в личном Telegram-канале.

Ранее жителя города Волжского Волгоградской области оштрафовали за символику ЛГБТ в социальных сетях.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

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