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Прощание с экипажем самолёта Ил-76 состоится 8 февраля

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Церемония прощания с экипажем самолёта Ил-76, потерпевшего крушение под Белгородом с украинскими военнопленными на борту, состоится 8 февраля в Оренбурге, сообщил отец погибшего борттехника Сергея Житенева Николай Житенев.
Прощание с экипажем самолёта Ил-76 состоится 8 февраля
  • РИА Новости

«Похороны экипажа сбитого украинскими вооружёнными силами российского Ил-76 под Белгородом состоятся в торжественной обстановке в четверг в Оренбурге», — сказал он РИА Новости.

По словам Житенева, на церемонии ожидается прибытие представителей Минобороны России, региональных властей и всех, кого коснулась трагедия.

Собеседник агентства уточнил, что погибших похоронят в разных местах в соответствии с пожеланиями родных и близких.

«Поддерживаем друг друга. Наши сыновья погибли за свою Родину. Они настоящие герои», — заключил отец борттехника.

24 января Минобороны России заявило, что ВСУ поразили российский самолёт Ил-76 с пленными украинскими военными над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

СК России сообщил, что, судя по изъятым фрагментам, ВСУ использовали для поражения самолёта управляемую ракету MIM-104A ЗРК Patriot.

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