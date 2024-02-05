Глава Карелии заявил, что экипаж потерпевшего крушение Ми-8 ещё не нашли
- РИА Новости
«Члены экипажа, сотрудники авиационного центра Санкт-Петербурга — Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида — не обнаружены», — сообщил он в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8 МЧС перестал выходить на связь в Карелии.
В ведомстве заявили, что обломки пропавшего Ми-8 обнаружили в Онежском озере в районе села Деревянное.
Источник RT рассказал об основных причинах крушения вертолёта в Карелии.