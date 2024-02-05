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Глава Карелии заявил, что экипаж потерпевшего крушение Ми-8 ещё не нашли

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Членов экипажа потерпевшего крушение вертолёта Ми-8 в Карелии пока не нашли, заявил глава республики Артур Парфенчиков.
Глава Карелии заявил, что экипаж потерпевшего крушение Ми-8 ещё не нашли
  • РИА Новости

«Члены экипажа, сотрудники авиационного центра Санкт-Петербурга — Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида — не обнаружены», — сообщил он в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8 МЧС перестал выходить на связь в Карелии.

В ведомстве заявили, что обломки пропавшего Ми-8 обнаружили в Онежском озере в районе села Деревянное.

Источник RT рассказал об основных причинах крушения вертолёта в Карелии.

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