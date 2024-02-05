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Вдова погибшего бойца СВО показала последнюю переписку с мужем

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Вдова 42-летнего добровольца Михаила Петренко, прощальное видео которого завирусилось в сети, показала последнюю переписку с мужем.
Вдова погибшего бойца СВО показала последнюю переписку с мужем
  • РИА Новости

Житель Зернограда Ростовской области был пенсионером ФСИН и отправился в зону СВО практически сразу с началом боевых действий. 

«В апреле 2023 года он мне прислал то самое видео, на котором он прощается со всеми... Я, конечно, была в шоке, говорила ему: «Ты с ума сошёл — такое присылать и записывать». Но он был непреклонен, взял с меня слово, что я опубликую этот ролик, если что-то случится», — рассказала RT Анна Петренко.

Мужчина погиб в октябре 2023 года, когда ехал на линию фронта забирать раненых — украинский беспилотник прилетел в автомобиль, а осколок попал в артерию бойца.

За пять часов до смерти Петренко переписывался с женой. Последними его словами было: «Я тебя тоже очень сильно люблю» и пожелание спокойной ночи в голосовом сообщении.

Ранее кабмин продлил меры соцподдержки для медработников, помогающих бойцам СВО.

Также правительство России одобрило законопроект о поддержке вдов бойцов СВО.

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