ПАО «Яковлев»: учебный самолёт для гражданской авиации создадут на базе Як-152
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия-разработчика ПАО «Яковлев».
«Наработанный опыт при создании Як-152 будет использован при формировании технического облика нового учебно-тренировочного самолёта для училищ и учебных центров гражданской авиации», — передаёт РИА Новости.
Ранее новый лёгкий учебно-тренировочный самолёт первоначальной подготовки пилотов ВКС России Як-152 завершил госиспытания.
Также сообщалось, как проходит сертификация лайнера МС-21.