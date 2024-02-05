RT в Telegram
Подпишись

ПАО «Яковлев»: учебный самолёт для гражданской авиации создадут на базе Як-152

Короткая ссылка
Новый учебный самолёт для подготовки пилотов гражданской авиации создадут на базе военного Як-152.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия-разработчика ПАО «Яковлев».

«Наработанный опыт при создании Як-152 будет использован при формировании технического облика нового учебно-тренировочного самолёта для училищ и учебных центров гражданской авиации», — передаёт РИА Новости.

Ранее новый лёгкий учебно-тренировочный самолёт первоначальной подготовки пилотов ВКС России Як-152 завершил госиспытания.

Также сообщалось, как проходит сертификация лайнера МС-21.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить