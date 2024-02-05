ПАО «Яковлев»: учебный самолёт для гражданской авиации создадут на базе Як-152

Новый учебный самолёт для подготовки пилотов гражданской авиации создадут на базе военного Як-152.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия-разработчика ПАО «Яковлев».

«Наработанный опыт при создании Як-152 будет использован при формировании технического облика нового учебно-тренировочного самолёта для училищ и учебных центров гражданской авиации», — передаёт РИА Новости.

Ранее новый лёгкий учебно-тренировочный самолёт первоначальной подготовки пилотов ВКС России Як-152 завершил госиспытания.

Также сообщалось, как проходит сертификация лайнера МС-21.