Перепись 2021 года выявила в России шесть вымерших и заснувших языков

Перепись населения России, проведённая в 2021 году, выявила пять исчезнувших языков и один заснувший.

Об этом пишет РБК со ссылкой на учёных РАН.

Как отмечается в материале, по итогам Всероссийской переписи населения выявлено, что в России существует 155 живых языков. При этом респонденты, отвечая на вопрос о владении языками, сказали о пяти языках, которые лингвисты относят к исчезнувшим (алеутский, керекский, айнский, сиреникский и югский), и об одном заснувшем (орочский).

Уточняется, что заснувшими и исчезнувшими языками никто полноценно не владеет.

Кроме того, лингвисты отмечают, что с начала XX века в России исчезло 15 языков.

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