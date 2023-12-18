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Портал «Грамота.ру» назвал «нейросеть» словом 2023 года

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Существительное «нейросеть» признано словом 2023 года по версии портала «Грамота.ру».
Портал «Грамота.ру» назвал «нейросеть» словом 2023 года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу портала.

«Словом 2023 года стала «нейросеть», — говорится в сообщении.

Отмечается, что слово выбрано победителем на основе анализа больших данных, частотности запросов, а также оценки ряда экспертов.

Ранее издательство Оксфордского университета, выпускающее словарь английского языка, назвало словом 2023 года rizz, которое в разговорном языке обозначает персональные шарм и привлекательность.

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