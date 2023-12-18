Портал «Грамота.ру» назвал «нейросеть» словом 2023 года

Существительное «нейросеть» признано словом 2023 года по версии портала «Грамота.ру».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу портала.

«Словом 2023 года стала «нейросеть», — говорится в сообщении.

Отмечается, что слово выбрано победителем на основе анализа больших данных, частотности запросов, а также оценки ряда экспертов.

Ранее издательство Оксфордского университета, выпускающее словарь английского языка, назвало словом 2023 года rizz, которое в разговорном языке обозначает персональные шарм и привлекательность.