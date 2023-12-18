Портал «Грамота.ру» назвал «нейросеть» словом 2023 года
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу портала.
«Словом 2023 года стала «нейросеть», — говорится в сообщении.
Отмечается, что слово выбрано победителем на основе анализа больших данных, частотности запросов, а также оценки ряда экспертов.
Ранее издательство Оксфордского университета, выпускающее словарь английского языка, назвало словом 2023 года rizz, которое в разговорном языке обозначает персональные шарм и привлекательность.