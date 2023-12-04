Издательство Оксфордского словаря назвало rizz словом 2023 года

Издательство Оксфордского университета, выпускающее словарь английского языка, назвало словом 2023 года rizz, которое в разговорном языке обозначает персональные шарм и привлекательность.

Об этом говорится на сайте издательства.

Как объяснили в релизе, текущий год ознаменовался эпохой личного и профессионального пиара.

«И что же нужно, чтобы привлечь к себе внимание? Очень много харизмы (или сокращённая форма — rizz)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это слово происходит от средней части слова charisma («харизма»).

Ранее Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) назвал словом 2023 года глагол «галлюцинировать» на фоне развития технологии искусственного интеллекта (ИИ).