Кембриджский словарь назвал глагол «галлюцинировать» словом 2023 года
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Об этом говорится на сайте Кембриджского словаря.
«Сегодня Кембриджский словарь объявляет своё слово 2023 года: галлюцинировать», — говорится в релизе.
Уточняется, что речь идёт о том значении этого слова, которое связано с искусственным интеллектом.
Словарь даёт этот глагол как термин, обозначающий создание ИИ «ложной информации».
Ранее британский словарь английского языка Collins Dictionary признал ИИ словом года.