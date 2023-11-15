Кембриджский словарь назвал глагол «галлюцинировать» словом 2023 года

Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) назвал словом 2023 года глагол «галлюцинировать» на фоне развития технологии искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом говорится на сайте Кембриджского словаря.

«Сегодня Кембриджский словарь объявляет своё слово 2023 года: галлюцинировать», — говорится в релизе.

Уточняется, что речь идёт о том значении этого слова, которое связано с искусственным интеллектом.

Словарь даёт этот глагол как термин, обозначающий создание ИИ «ложной информации».

Ранее британский словарь английского языка Collins Dictionary признал ИИ словом года.