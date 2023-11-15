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Кембриджский словарь назвал глагол «галлюцинировать» словом 2023 года

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Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) назвал словом 2023 года глагол «галлюцинировать» на фоне развития технологии искусственного интеллекта (ИИ).
Кембриджский словарь назвал глагол «галлюцинировать» словом 2023 года
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится на сайте Кембриджского словаря.

«Сегодня Кембриджский словарь объявляет своё слово 2023 года: галлюцинировать», — говорится в релизе.

Уточняется, что речь идёт о том значении этого слова, которое связано с искусственным интеллектом.

Словарь даёт этот глагол как термин, обозначающий создание ИИ «ложной информации».

Ранее британский словарь английского языка Collins Dictionary признал ИИ словом года.

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