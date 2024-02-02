СК начал проверку из-за видео с избиением мальчика в школе Барнаула

Следователи организовали проверку из-за видео избиения мальчика в школе Барнаула.

Об этом сообщили в СУ СК по Алтайскому краю.

«В социальных сетях размещено видео и информация, в которых сообщается о систематическом избиении одноклассниками несовершеннолетнего мальчика в одной из школ города Барнаула. Следственными органами... зарегистрирована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Ранее в Тюменской области после инцидента, в котором двое учеников третьего класса избили первоклассника, выговоры получили директор школы, пять сотрудников образовательного учреждения, а также председатель комиссии по делам несовершеннолетних.