RT в Telegram
Подпишись

СК начал проверку из-за видео с избиением мальчика в школе Барнаула

Короткая ссылка
Следователи организовали проверку из-за видео избиения мальчика в школе Барнаула.
СК начал проверку из-за видео с избиением мальчика в школе Барнаула
  • РИА Новости

Об этом сообщили в СУ СК по Алтайскому краю.

«В социальных сетях размещено видео и информация, в которых сообщается о систематическом избиении одноклассниками несовершеннолетнего мальчика в одной из школ города Барнаула. Следственными органами... зарегистрирована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Ранее в Тюменской области после инцидента, в котором двое учеников третьего класса избили первоклассника, выговоры получили директор школы, пять сотрудников образовательного учреждения, а также председатель комиссии по делам несовершеннолетних.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить