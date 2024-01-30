В Тюменской области наказали педагогов после избиения школьника

В Тюменской области после инцидента, в котором двое учеников третьего класса избили первоклассника, выговоры получили директор школы, пять сотрудников образовательного учреждения, а также председатель комиссии по делам несовершеннолетних.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

«Прокуратура района выявила нарушения законодательства об образовании, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — рассказали в прокуратуре.

Конфликт между детьми произошёл 17 января и попал на камеру видеонаблюдения.

Отмечается, что также представление от силовых органов получила организация, которая охраняет школу.

Ранее сообщалось, что в Перми поставили на учёт школьника, ударившего ножом одноклассника.