В Тюменской области наказали педагогов после избиения школьника
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
«Прокуратура района выявила нарушения законодательства об образовании, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — рассказали в прокуратуре.
Конфликт между детьми произошёл 17 января и попал на камеру видеонаблюдения.
Отмечается, что также представление от силовых органов получила организация, которая охраняет школу.
Ранее сообщалось, что в Перми поставили на учёт школьника, ударившего ножом одноклассника.