В Тверской области выделили 25,6 млн рублей на поддержку школьных инициатив
- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на портал правовой информации.
Для 40 муниципалитетов выделяется 25,6 млн рублей. Тверь получит на поддержку школьных инициатив около 5 млн.
«Важно, что сами ребята активно участвуют в процессе. Ведь когда что-то делаешь своими руками, к этому относишься по-другому. Благоустраивая свою школу, учащиеся относятся к ней по-хозяйски», — заявил губернатор Игорь Руденя.
Ранее сообщалось, что на Ставрополье более 90 тыс. школьников посетили занятия по профориентации.