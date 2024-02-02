В Тверской области выделили 25,6 млн рублей на поддержку школьных инициатив

В Минфине Тверской области утвердили приказ о предельном размере межбюджетных трансфертов местным бюджетам на реализацию проектов в рамках поддержки школьных инициатив.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на портал правовой информации.

Для 40 муниципалитетов выделяется 25,6 млн рублей. Тверь получит на поддержку школьных инициатив около 5 млн.

«Важно, что сами ребята активно участвуют в процессе. Ведь когда что-то делаешь своими руками, к этому относишься по-другому. Благоустраивая свою школу, учащиеся относятся к ней по-хозяйски», — заявил губернатор Игорь Руденя.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье более 90 тыс. школьников посетили занятия по профориентации.