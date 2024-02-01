На Ставрополье более 90 тысяч школьников посетили занятия по профориентации

В Ставропольском крае открытые уроки по ранней профориентации для школьников «Проектория» посетили свыше 90 тыс. детей в прошлом году. Об этом сообщила глава регионального Министерства образования Мария Смагина.

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Открытые онлайн-уроки проводят по нацпроекту «Образование», реализацию курирует региональное Министерство образования, информирует ИА «Победа26». На таких занятиях школьники 1—11-х классов могут ознакомиться с рынком профессий. «Это уникальная возможность, которая позволяет школьникам определиться с будущей профессией уже сегодня», — отметила Смагина. Ранее газета «Взгляд» сообщала, что очередной урок «Разговоры о важном» со школьниками и студентами посвятили вопросам налоговой грамотности.