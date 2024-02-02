В Ульяновске назвали учителя года

В Ульяновске рассказали об итогах городского конкурса «Учитель года».

Об этом сообщает mosaica.ru.

Победу одержал преподаватель биологии Губернаторского лицея №100 Николай Воронец. Он представит Ульяновск на областном этапе.

На втором месте — учитель английского языка Губернаторского инженерного лицея №102 Елена Фролова.

Третье место занял педагог по информатике и математике школы №69 Николай Воробьёв.

Ранее кандидат психологических наук, преподаватель Московского института психоанализа и автор курса «Психологические границы личности» на платформе «Академика» Ольга Силина рекомендовала родителям не применять строгий контроль за успеваемостью ребёнка.