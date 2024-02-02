Путин назвал сплочённость и единство народа залогом побед России
- РИА Новости
«Мы единый сплочённый народ… Мы верим в себя, верим в свои силы. И в этом залог наших успехов и наших побед», — сказал он.
Ранее Путин заявил о стремлении Запада расчленить и разграбить Россию.
Глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук отметил, что западные страны ненавидят Россию, а также лично российского президента Владимира Путина, за то, что тот не позволил им реализовать стратегию расчленения страны с целью добычи её природных ресурсов.