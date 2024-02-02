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Путин назвал сплочённость и единство народа залогом побед России

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Президент России Владимир Путин назвал единство и сплочённость российского народа залогом успехов и побед страны.
Путин назвал сплочённость и единство народа залогом побед России
  • РИА Новости

«Мы единый сплочённый народ… Мы верим в себя, верим в свои силы. И в этом залог наших успехов и наших побед», — сказал он.

Ранее Путин заявил о стремлении Запада расчленить и разграбить Россию.

Глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук отметил, что западные страны ненавидят Россию, а также лично российского президента Владимира Путина, за то, что тот не позволил им реализовать стратегию расчленения страны с целью добычи её природных ресурсов.

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