Президент России Владимир Путин назвал единство и сплочённость российского народа залогом успехов и побед страны.

«Мы единый сплочённый народ… Мы верим в себя, верим в свои силы. И в этом залог наших успехов и наших побед», — сказал он.

Ранее Путин заявил о стремлении Запада расчленить и разграбить Россию.

Глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук отметил, что западные страны ненавидят Россию, а также лично российского президента Владимира Путина, за то, что тот не позволил им реализовать стратегию расчленения страны с целью добычи её природных ресурсов.