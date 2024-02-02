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В Краснодарском крае арестовали фигуранта дела о смертельном ДТП с автобусом

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Организатору автобусной поездки, в результате которой в Павловском районе Краснодарского края погибли пять пассажиров, предъявили обвинение. Мужчину взяли под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.
В Краснодарском крае арестовали фигуранта дела о смертельном ДТП с автобусом
  • РИА Новости

Смертельное ДТП произошло в конце января. В результате аварии погибли пять человек, ещё девять пассажиров, включая двоих несовершеннолетних, получили травмы.

По версии следствия, организатор поездки не имел лицензии на осуществление данного вида деятельности, а также статуса субъекта предпринимательской деятельности. Помимо этого, у пассажиров отсутствовала страховка и был нарушен порядок эксплуатации тахографа.

«По ходатайству следователя судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе.

Об аварии с участием рейсового автобуса в Павловском районе Краснодарского края стало известно 28 января. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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